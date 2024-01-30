В Московском регионе 1,3 тыс. получивших гражданство РФ заключили военные контракты

Свыше 700 человек отправились на прохождение военной службы по призыву

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. человек, получивших гражданство России в Московском регионе, заключили контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"Только в Москве и Московской области по результатам уже поставлены на учет порядка 2,3 тыс. натурализованных граждан России, свыше 700 убыли для прохождения военной службы по призыву, более 1,3 тыс. человек заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений в миграционной сфере, на котором отметил, что наиболее удручающая статистика с миграционной преступностью фиксируется в столичном регионе и Подмосковье, где мигранты совершили более 12,6 тыс. преступлений в прошлом году. Кроме того, неблагоприятная обстановка в этой сфере сложилась в Курганской, Тамбовской, Магаданской, Смоленской и Самарской областях. "Глава ведомства также поручил организовать выезды сотрудников центрального аппарата СК в названные субъекты для оценки работы подчиненных и оказания им практической помощи", - сказали в СК.