На Ставрополье открыли памятник участникам специальной военной операции

Памятник представляет из себя черную стелу из карельского гранита со знаком "Z"

СТАВРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Памятник участникам специальной военной операции (СВО) открыли в городе Михайловске на Ставрополье. Его установили на мемориале "Огонь Вечной Славы", сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

"В Михайловске открыт памятник участникам СВО. Символично, что позолоченная фигура солдата установлена на городском мемориале "Огонь Вечной Славы". Считаю, это правильное решение - перед глазами воплощенная в камне преемственность поколений защитников Родины. Мы чтим их память и передаем эту традицию будущим поколениям", - написал Владимиров.

Памятник представляет из себя черную стелу из карельского гранита со знаком "Z". На стеле изображена позолоченная фигура солдата российской армии в полный рост. Участниками церемонии стали жители города, юнармейцы, мать погибшего военнослужащего Вадима Богданова Ирина Есюнина и участник специальной военной операции Феликс Амиркулиев.

Как сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края, в регионе создан комплекс мероприятий поддержки участников СВО и членов их семей. Общий объем поддержки в 2023 году превысил 9 млрд рублей, в бюджете 2024 года на эти цели предусмотрено более 5,5 млрд рублей.