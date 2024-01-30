СК Армении возбудил уголовное дело в связи с осквернением памятника блокадникам

ЕРЕВАН, 30 января. /ТАСС/. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника, посвященного детям блокадного Ленинграда. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян.

"Следственный комитет сегодня, 30 января, получил сообщение полиции МВД Армении по поводу распространенного в интернете и соцсетях видео о явно хулиганских действиях, совершенных одним человеком возле памятника, посвященного детям блокадного Ленинграда, в парке имени Давтяна. В связи с полученным сообщением Следственным комитетом возбуждено уголовное дело", - сообщил Абрамян.