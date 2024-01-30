В ГД внесли законопроект об ужесточении наказания за диверсии в военных условиях

Предлагается добавить, что наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет предусмотрено в случае диверсии по заданию иностранного государства в условиях военного конфликта

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об ужесточении наказания за повреждение транспортной инфраструктуры и диверсии, совершенные по заданию иностранного государства в условиях военного конфликта. Текст законопроекта, на который правительство РФ дало отрицательный отзыв, размещен в электронной базе Госдумы.

Авторы документа предлагают внести изменения во вторую часть статьи 281 УК РФ (диверсия). Предлагается добавить, что наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет предусмотрено в случае диверсии по заданию иностранного государства в условиях военного конфликта. По нынешним нормам такое наказание предусмотрено в случае совершения диверсии группой лиц по предварительному сговору, в случае причинения значительного ущерба имуществу или наступления иных тяжких последствий, а также при посягательстве на объекты ВС РФ, войск национальной гвардии и ОПК.

Также предлагается внести изменения в статью 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Законопроектом предлагается лишать свободы на срок от 10 до 20 лет за разрушение или повреждение транспорта, путей сообщения, транспортного оборудования, если преступление было совершено по заданию иностранного государства или организации в период военного положения.

Сейчас повреждение транспортной инфраструктуры, создавшее угрозу жизни или здоровью граждан, наказывается штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. Если повреждение повлекло за собой смерть двух и более человек, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект, указав, что дополнительного законодательного регулирования в данном вопросе не требуется. В кабмине отметили, что в Уголовном кодексе совершение любого преступления в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий уже признается отягчающим обстоятельством. "При этом в пояснительной записке к законопроекту отсутствует информация, свидетельствующая о неэффективности действующего правового регулирования", - добавили в правительстве.