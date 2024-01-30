В Клину пройдет ежегодный фестиваль чаепития

На фестивале пройдет конкурс по растопке самоваров на скорость, церемония награждения участников, интерактивная выставка старинных самоваров из личных коллекций клинчан

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Фестиваль "Самоварное настроение", посетители которого смогут увидеть выставку самоваров, принять участие в дегустации чая, конкурсах и играх, пройдет в Клину 3 февраля, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

"В парке "Сестрорецкий", г.о. Клин, состоится VII ежегодный фестиваль чаепития "Самоварное настроение". Мероприятие познакомит посетителей с русскими чайными традициями. Темой фестиваля этого года стала "Карамельная история". В зоне амфитеатра в 12:00 пройдет торжественное открытие фестиваля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фестивале пройдет конкурс по растопке самоваров на скорость, церемония награждения участников, интерактивная выставка старинных самоваров из личных коллекций клинчан. Желающие смогут принять участие в конкурсах, играх, в парке будут работать зимние аттракционы. Кроме того, будет организован чайный фудкорт, где можно продегустировать чай и сладости, а также присоединиться к народным играм и забавам.