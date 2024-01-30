В Новосибирской области в 2,5 раза увеличат число камер для мониторинга лесных пожаров

Как сообщил замминистра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер, камеры показали очень эффективную работу

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют расширить зону эксперимента по видеомониторингу лесов региона на предмет лесных пожаров и поставить к имеющимся 12 камерам еще по 3-4 в шести районах области в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.

В регионах Сибири в прошлом году весна началась раньше среднемноголетних значений, с мая установилась жаркая засушливая погода, что привело к сокращению уровня воды в реках, а также к росту числа лесных пожаров. Как отмечал заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев, почти половина населенных пунктов Сибири была подвержена угрозе природных пожаров - это около 5 тыс. населенных пунктов.

"Мы подали свои предложения по шести районам [в Минцифры региона], их приняли. Ориентировочно рассчитываем три-четыре камеры на район. В прошлом году у нас было 12 камер, 7 из них - в Куйбышевском районе, покрывали 70% от Куйбышевского района", - сказал он.

Как уточнил собеседник агентства, камеры показали очень эффективную работу - еще до того, как термоточки обнаруживали спутники и авиасредства, к ним направлялись пожарные для тушения. Внедрение новых средств видеофиксации позволит на 40% увеличить охват противопожарным наблюдением в регионе.

Как сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, в 2023 году в регионе оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров в первые сутки выросла до 99%. Достигнуть таких результатов удалось в том числе за счет внедрения новых технических средств.

Также на пресс-конференции Шрейдер сообщил, что в регионе идет с перевыполнением планов объем лесовосстановления. Сейчас в среднем по стране стоит задача довести показатели лесовосстановления до 100% к вырубке лесов. По итогам 2023 года в регионе план был перевыполнен на 80%, было высажено более 1 млн деревьев на площади 4,7 тыс. га.