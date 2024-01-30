Более 30 га земли передали Подмосковью для строительства региональных дорог

На переданных участках будут построены дорожно-транспортные объекты, в их числе автомобильная дорога "Виноградово - Болтино - Тарасовка" в Мытищах

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Почти 30 земельных участков в Подмосковье площадью более 30 га передали из федеральной в областную собственность для строительства автомобильных дорог, об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений региона.

"В сотрудничестве с территориальным управлением Росимущества в рамках реализации государственной программы по развитию дорожно-транспортного комплекса из федеральной собственности в областную передано 28 земельных участков общей площадью 30,6 га. Каждый проект нацелен на развитие дорожного хозяйства и устойчивого повышения транспортной мобильности населения", - привели в тексте слова министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой.

В пресс-службе пояснили, что на переданных участках будут построены дорожно-транспортные объекты, в их числе автомобильная дорога "Виноградово - Болтино - Тарасовка" в Мытищах. Автомагистраль позволит существенно разгрузить Ярославское, Дмитровское, Осташковское шоссе и улучшит транспортную доступность более чем для 850 тыс. жителей региона.