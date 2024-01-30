Собянин: в Москве за 2023 год выросло количество промышленных предприятий

По словам мэра, также выросло количество рабочих мест - теперь промышленный сектор насчитывает 725 тыс. специалистов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Число предприятий пищевой промышленности выросло в Москве в прошлом году на 14%, а легкой - на 11%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В столице больше 4,2 тыс. промышленных предприятий. За прошлый год число производственных компаний пищевой промышленности в городе увеличилось на 14%, легкой - на 11%, а заводов, которые занимаются приборостроением и производством электроники, - на 8%", - написал Собянин.

Он добавил, что также выросло количество рабочих мест - теперь промышленный сектор насчитывает 725 тыс. специалистов. В городе появились новые предприятия медицинской и фармацевтической, машиностроительной, пищевой, приборостроительной и других отраслей.

В индустриальном парке "Руднево", например, приступили к выпуску беспилотных летательных аппаратов. Налажено производство отечественных банкоматов. На другой площадке ОЭЗ "Технополис Москва" была запущена первая линия по изготовлению твердых лекарственных форм. И это только часть примеров, отметил мэр.

"Развитию и росту столичной промышленности способствует помощь города. Сегодня промышленникам доступно больше 20 мер системной поддержки", - подчеркнул Собянин.