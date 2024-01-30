В Роспотребнадзоре не получали жалоб на корм для животных производства США

В Telegram-канале Mash ранее сообщалось, что владельцы питомцев массово жалуются на американский корм Hill's из-за наличия в нем червей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Жалобы со стороны потребителей на корм для животных Hill’s производства США из-за наличия в нем червей не поступали в Роспотребнадзор. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что владельцы питомцев массово жалуются в Роспотребнадзор на американский корм для животных Hill's из-за наличия в нем червей. В настоящее время идет проверка, при этом если случаи с червями повторятся, корм могут запретить к ввозу на территорию России. В сообщении Telegram-канала отмечалось, что к контролю качества корма подключился Россельхознадзор, чтобы тщательно проверить бренд ООО "Хиллс пет нутришн", правообладатель которого находится в США.

"В настоящее время в Роспотребнадзор не поступало жалоб на указанный товар", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что в случае обнаружения у товара недостатков, согласно статье 18 закона "О защите прав потребителей", покупатель может потребовать возмещения в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством. "Если вы купили некачественный товар, увидели нарушение санитарных условий продажи, вам отказали в возврате некачественного продукта, или предоставили некачественные услуги, или продали небезопасные товары, обратитесь в Роспотребнадзор", - добавили в ведомстве.

Кроме того, у потребителей есть возможность ознакомиться с данными о товарах, не соответствующих установленным требованиям, которые собраны на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) в разделе "Продукция, не соответствующая обязательным требованиям", где также размещены сведения о нарушениях, рассказали в пресс-службе.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что за 2023 год по результатам при отборе проб от поступивших на территорию РФ кормов марки Hiil’s нарушений не выявлено.