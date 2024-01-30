Хайнань в преддверии Нового года готовится принять туристов

Провинция предлагает множество новогодних развлекательных программ для детей, включая карнавалы, световые шоу, спектакли, игры с призами

ХАЙКОУ /Китай/, 30 января. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в преддверии Нового года по лунному календарю готовится принять туристов со всего Китая и из других стран. Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

По данным издания, компании - операторы популярных достопримечательностей острова "тщательно продумали ряд мероприятий с хайнаньской спецификой, чтобы туристы погрузились в уникальное очарование Хайнаня". Как отмечается, местные турфирмы подготовили групповые и семейные туры.

На этот раз Хайнань предлагает множество новогодних развлекательных программ для детей, включая карнавалы, световые шоу, спектакли, игры с призами. Как и прежде, большое внимание уделяется экологической и культурной составляющей. Любители природы смогут объехать остров, воспользовавшись туристическим кольцевым шоссе.

Старшему поколению предлагают совершить поездки по маршрутам "красного туризма", посетить места революционной славы, любителям энергичных песен и танцев - присоединиться к вечеринкам на берегу у костра.

Новый год по лунному календарю наступит 10 февраля, когда в Китае начинается "золотая неделя" общенациональных выходных. Они продлятся до 17 февраля. На Хайнане в это время традиционно ожидается массовый приток отдыхающих.