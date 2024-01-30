В четырех округах Ставрополья ввели ограничения из-за птичьего гриппа

По данным глав округов, причиной стали дикие птицы

СТАВРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Ограничительные мероприятия введены в четырех округах Ставрополья из-за обнаруженных очагов птичьего гриппа, сообщается в постановлениях губернатора края. По данным глав округов, причиной стали дикие птицы.

Согласно постановлениям главы региона Владимира Владимирова, опубликованным на региональном портале правовой информации, ограничения из-за птичьего гриппа введены на территориях Изобильненского, Новоалександровского, Петровского и Грачевского районов. В зону наблюдения попали 19 населенных пунктов.

"В семи километрах западнее села Донская были обнаружены трупы серых журавлей, лебедей, дикой утки. На место выехали специалисты. Исследование на птичий грипп показало положительный результат. <…> В зоне очага госветслужба края проводит дезинфекцию, а в зоне наблюдения - учет всего поголовья птиц во всех хозяйствах, их клинический осмотр и профилактическую обработку", - прокомментировала в Telegram-канале глава Петровского округа Наталья Конкина.

Вирус птичьего гриппа подтвержден еще у одной дикой птицы, обнаруженной в Изобильненском округе. "В зону наблюдения попали несколько населенных пунктов. <…> На данных территориях будет проводиться подворовый обход, с целью установления количества поголовья и дальнейшей ситуации за состоянием птиц без принудительного изъятия. Рекомендовано проводить вакцинацию птицы от птичьего гриппа, а также населения и сотрудников птицеводческих предприятий", - написал в Telegram-канале глава округа Владимир Форостянов.