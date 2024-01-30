Более 1 тыс. новых автобусов планируется закупить для подмосковных маршрутов в 2024 году

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Подмосковье поставляют только транспорт среднего и большого классов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. автобусов среднего и большого классов планируют закупить в этом году в Московской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Балашиха, Ленинский, Химки, ряд других городских округов требует усиления по подвижному составу. Наша задача - каждый год закупать более 1 тыс. автобусов. В 2023-м приобрели 1,3 тыс., в этом планируем еще 1,1 тыс.", - привели в тексте слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как отметил Воробьев, в Подмосковье приняли решение не закупать автобусы малого класса, поэтому в регион поставляют только транспорт среднего и большого классов.

Губернатор добавил, что часть автобусов, используемых на маршрутах общественного транспорта, нуждаются в ремонте. Поэтому необходимо привлекать на работу слесарей и водителей. "С 1 февраля мы увеличиваем зарплату сотрудникам "Мострансавто" на 5,5%. Плюс многие главы предусмотрели места проживания для тех, кто приезжает из других регионов работать в Подмосковье. Городские округа растут, автобусов нам нужно больше", - добавил Воробьев.