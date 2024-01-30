Забастовка учителей Эстонии окончилась обещанием властей повысить им зарплаты

Минимальная зарплата учителей вырастет до €1 820 евро, сообщило радио ERR

ВИЛЬНЮС, 30 января. /ТАСС/. Всеобщая бессрочная забастовка учителей Эстонии, начатая 22 января, закончилась, ее результатом стало обещание властей повысить минимальную зарплату педагогов до €1 820. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"Забастовка завершена. Завтра школы продолжат работу в обычном режиме. В результате забастовки минимальная зарплата учителей вырастет до €1 820", - приводятся в сообщении слова председателя союза работников образования Реэмо Вольтри.

Как он отметил, обязанность сохранять рабочий мир - то есть не бастовать - действует до конца текущего года. "Забастовка донесла до общества проблемы сферы образования", - подчеркнул Вольтри.

Правительство обязалось выделить на повышение оплаты труда учителей €5,7 млн. Как уточнила министр образования и науки Кристина Каллас, необходимые на зарплаты средства поступят от сокращений расходов министерств экономики и информационных технологий, внутренних дел, регионального развития и социальной защиты.