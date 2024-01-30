В Херсонской области в 2024 году проведут онлайн-голосование за объекты благоустройства

По словам первого замглавы региона по внутренней политике Игоря Чагаева, участие области в реализации проектов напрямую зависит от процесса юридического формирования муниципалитетов

ГЕНИЧЕСК, 30 января. /ТАСС/. Жители Херсонской области в 2024 году впервые примут участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"С этого года жители Херсонской области получат возможность принять непосредственное участие в определении целей для бюджетных расходов. Также Херсонская область в 2024 году будет впервые участвовать во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Как уточнил первый заместитель главы Херсонской области по внутренней политике Игорь Чагаев, участие региона в реализации этих проектов напрямую зависит от процесса юридического формирования муниципалитетов, который завершится в ближайшие несколько месяцев.