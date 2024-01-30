В Чехии уничтожат 70 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

Предстоит также ликвидация всех полученных от них яиц

ПРАГА, 30 января. /ТАСС/. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на ферме компании Mach Drubez в селе Косоржин на северо-востоке Чехии, что подтверждает распространение в республике высокопатогенного вируса H5N1. Об этом в Х сообщил министр сельского хозяйства страны Марк Выборный.

"Подтвердились, к сожалению, наши опасения по поводу распространения [в стране] птичьего гриппа, - написал он. - Подтверждена его первая в этом году вспышка на крупной коммерческой ферме [в республике]". Министр проинформировал, что вместе с руководством государственного санитарно-ветеринарного управления направляется на встречу с дирекцией компании Mach Drubez.

Между тем представитель санитарно-ветеринарной инспекции Радек Аксманн сообщил, что на ферме будет уничтожено почти 70 тыс. петухов и куриц-несушек. Предстоит также ликвидация всех полученных от них яиц.

26 января стало известно, что высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1 был выявлен у птиц в дикой природе в районе городов Ческе-Будеёвице и Йиндржихув-Градец на юге Чехии. Его особая опасность заключается в том, что он может передаваться от птиц человеку.