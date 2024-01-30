На Ставрополье построят еще семь школ в 2024 году

Учебные заведения разместят в Михайловске, Железноводске, Ессентуках, Георгиевском и Кочубеевском округах

СТАВРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Семь школ в шести территориях построят в 2024 году на Ставрополье. В прошлом году в регионе построили пять школ, сообщила во время прямой линии министр образования края Мария Смагина.

"В 2023 году мы ввели новые пять школ. В 2024 году анонсируем дополнительные школы. Это две школы в городе Ставрополе, школа в городе Михайловске, Железноводске, Ессентуках, Георгиевском и Кочубеевском округах. Все эти новые объекты направлены на то, чтобы решить проблему с переполненностью школ", - сказала министр.

Смагина отметила, что регион продолжает участие в программе капитального ремонта школ. В программу ремонта вошли 23 учреждения. "У нас 640 [общеобразовательных] организаций в крае. 20% наших школ в прекрасном, хорошем состоянии, но есть школы, которые давно требуют ремонта", - пояснила министр.

Ранее в пресс-службе губернатора Ставрополья журналистам сообщили, что на реализацию нацпроектов в регионе направят 15,6 млрд рублей в 2024 году. В 2023 году на строительство новых школ, больниц, водоводов и других приоритетных проектов власти Ставрополья направили 16,5 млрд рублей.