В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

Жителям рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности из-за гололеда объявили в Петербурге на 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"По информации Росгидрометцентра, с 5:00 до 12:00 31 января на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что правительство города просит автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам.

Как отметил главный синоптик города Александр Колесов, 29 января 2024 года в Петербурге стало самым теплым днем месяца, максимальная температура воздуха достигла +4,1 градуса.

В предстоящую ночь ожидаются небольшие отрицательные температуры. "Атмосферный фронт подойдет к городу утром 31 января и принесет снег, затем мокрый снег и днем все же с небольшим дождем", - добавил синоптик. В дневные часы температура вновь повысится до +1...+3 градусов.

Ранее в комитете по благоустройству отметили, что главной задачей для дорожных предприятий сейчас является борьба с гололедицей. Слабоотрицательные температуры после оттепели привели к тому, что даже на абсолютно чистых дорожных поверхностях практически повсеместно утром могла образоваться тонкая ледяная пленка. Средствами для противогололедной обработки магистралей остается пескосоляная смесь и чистая соль.

С начала зимы с улиц Петербурга уже вывезли 2 млн куб. м снега. В среднем ежедневно транспортируют 35-40 тыс. куб. м. Для сравнения в 2023 году к этому времени было утилизировано порядка одного миллиона кубометров, а 2 млн набралось лишь к концу сезона.