В аппарате Нарусовой опровергли информацию о ее госпитализации

В Telegram-канале Brief сообщали, что сенатора доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Информация о том, что сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии, является фейком. Об этом ТАСС сообщили в аппарате парламентария.

"Это фейк. Обязанность каждого сенатора - прохождение ежегодной диспансеризации. А информация о том, что она находится в отделении челюстной-лицевой хирургии - очевидный фейк", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале Brief появилась информация, что Нарусову госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии одной из больниц.