Жильцов дома с трещиной в Подмосковье временно разместили в гостинице

Причиной появления трещины стали несогласованно проведенные перепланировки в помещениях дома

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Жильцов дома, по фасаду которого накануне пошла трещина, временно разместили в гостинице в Подмосковье. В здании продолжаются работы по оценке его состояния, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

"Дом - бывшее общежитие - не в лучшем состоянии. Там прописаны 120 человек, живут - только 24. Большинство зарегистрированных не выписывается: скорее всего, в надежде получить новую квартиру, если дом признают ветхим и снесут. Сейчас мы временно поселили в гостинице 15 человек из постоянно проживающих в доме, остальные разъехались по родственникам. <…> Наше управление технического надзора капитального ремонта уже работает на площадке: оценивает состояние дома с помощью спецтехники, в том числе комплекса "Струна". Это профессионалы, которые несут ответственность за свои решения. Как только получим новые подробности от ведомств - поделимся с вами", - написал он в своем Telegram-канале.

Хромушин добавил, что причиной появления трещины стали несогласованно проведенные перепланировки в помещениях дома.

В понедельник в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Октябрьской в Пересвете образовалась трещина на фасаде. Порядка 120 человек оперативно эвакуированы и временно размещены в ДК "Космос". По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание управляющей компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.