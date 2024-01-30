Остальные участники группы остаются в миграционной тюрьме, говорится в Telegram-канале музыкантов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Солист "Би-2" Егор Бортник вылетел из Таиланда в Израиль, остальные участники группы остаются в миграционной тюрьме, сообщается в Telegram-канале Би-2.

"Лева "Би-2" вылетел в Израиль, остальные участники группы по-прежнему находятся в миграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек", - говорится в сообщении.

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после выступления на острове Пхукет, концерт они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января. Суд города Пхукет 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Егора Бортника, которого в мае прошлого года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов, а также у Александра Умана (Шура "Би-2").