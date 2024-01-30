В электронной очереди выезда из России ожидают почти 3 тыс. большегрузов

На территории Северной Осетии в очереди находятся более 200 машин

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 января. /ТАСС/. Почти 3 тыс. большегрузов ожидают в очереди на Военно-Грузинской дороге на выезд из России. Такие данные приводятся на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии. На территории Северной Осетии в очереди находятся более 200 машин.

"На стоянке находится 90 единиц большегрузного транспорта. На дороге - 116, легкового транспорта в очереди нет", - сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта, но из-за большого скопления за время закрытия образовалась очередь из большегрузов.

Дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.