Чувашия представила робота-артиста на выставке-форуме "Россия"

Робот-собака сыграл одну из главных ролей в цифровой космической опере "Главный вопрос"

ЧЕБОКСАРЫ, 30 января. /ТАСС/. Первый в Чувашии робот-артист, который исполняет роль в космической цифровой опере "Главный вопрос", представлен на выставке-форуме "Россия". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе экспозиции Чувашской Республики.

"На выставке-форуме "Россия" представлен фрагмент из цифровой космической оперы "Главный вопрос" с роботом-артистом (робот-собака) в одной из главных ролей. В сопровождении двух стражников в футуристических черных нарядах он перемещался по площадке и показывал то, что умеет: здоровался с гостями выставки, подавая им лапу, переворачивался на спину, [прыгал], бегал, [танцевал], садился на задние лапы и рисовал в воздухе сердечко", - отмечается в сообщении.

Фрагмент оперы "Главный вопрос" Рустама Сагдиева в дни культуры показал на ВДНХ Чувашский государственный театр оперы и балета "Волга Опера". Либретто, музыка, костюмы и декорации частично сгенерированы нейросетью. "Речь в опере идет о том, насколько искусственный интеллект, активно использующийся в жизни, оказывается сильнее человеческого интеллекта. Этот вопрос интересует молодое поколение, и мы видим в этом возможность привлечь в классический театр подростковую аудиторию", - цитируют в сообщении главу Минкультуры Чувашии Светлану Каликову.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

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