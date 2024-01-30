В Танзании произошла вспышка заболевания, поражающего глаза

Количество заболевших достигло 4 579

ПРЕТОРИЯ, 30 января. /ТАСС/. Вспышка заболевания, поражающего глаза и вызывающего их покраснение, зафиксирована в Танзании, ее эпицентром стал архипелаг Занзибар. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Занзибара Хасан Хамис Хафид.

"Количество заболевших достигло 4 579, - приводит его слова агентство Xinhua. - Вспышка произошла две недели назад".

Болезнь вызывает воспаление глаз, которое сопровождается их покраснением. Медицинские власти Танзании ведут работы по выявлению возбудителя вспышки заболевания.