Эксперты заявили, что распространению ИИ в образовании препятствует цифровой разрыв

и нехватка специалистов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Распространению искусственного интеллекта (ИИ) в образовании препятствуют неравные возможности доступа к цифровым ресурсам, нехватка квалифицированных специалистов и компетенций для работы с ИИ-решениями, проблема доступа к государственным большим данным, а также опасения родителей в связи с использованием ИИ в школьном образовании. Об этом говорится в исследовании АНО "Цифровая экономика", представленном на выставке-форуме "Россия".

Как отметили эксперты, в целом тенденции использования ИИ в российском образовании соответствуют мировому опыту современной технологической модернизации. "Они связаны, во-первых, с повышением качества образовательных услуг, а во-вторых, с повышением управляемости образовательных процессов", - говорится в исследовании.

Также аналитики считают, что внедрение технологий ИИ в образовательный процесс будет способствовать индивидуализации процесса обучения, выводу на новый уровень геймификации образовательного контента, использованию робототехники. Кроме этого, обучение технологиям ИИ становится все более востребованным направлением образовательной и научно-исследовательской работы, а популярность форматов микро- и нанообучения, предполагающих предоставление образовательного материала в виде коротких видеофрагментов, формируемых ИИ, растет.

В исследовании выделяется пять главных задач, которые требуют выработки подходов к их решению на уровне регулирования. По мнению экспертов, к ним относятся риски несанкционированного доступа и использования данных учеников и преподавателей, собираемым ИИ-решениями; проблема возможной предвзятости систем ИИ, которая может возникать, если ИИ обучать на узком наборе данных; возможность ограничения развития эмоционального интеллекта школьников вследствие изменения восприятия "живого"; проблема влияния ИИ на когнитивные способности учащихся; вопрос прав на результаты интеллектуальной деятельности при использовании ИИ учащимися.

"Некоторые эксперты высказывают опасения, что массовое использование ИИ способно привести к изменению когнитивных способностей обучающихся. Сформировавшаяся привычка полагаться на ИИ при поиске ответов на вопросы снижает когнитивную нагрузку и может отрицательно сказаться на развитии навыков критического мышления", - выделили эксперты одну из проблем, требующую решения.