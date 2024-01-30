Французские фермеры намерены продвинуться ближе к Парижу после речи премьера

По данным радиостанции France Info, полиция и жандармерия направили на автостраду броневики и мобильные отряды стражей порядка, чтобы предотвратить продвижение колонны

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Участники фермерских протестов во Франции, блокирующие основные автострады в столичном регионе Франции, заявили о намерении продвинуться ближе к Парижу. Соответствующие намерения несколько профсоюзов обозначили после выступления премьер-министра Габриэля Атталя с программной речью в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

"Мы собираемся переориентировать наши действия на Париж, потому что у нас сложилось впечатление, что правительство не услышит нас, пока мы не приблизимся к Парижу. Сегодня мы услышали общее политическое заявление, в котором затрагивалась тема сельского хозяйства, но в которой не прозвучало никаких конкретных мер в дополнение к озвученным в пятницу", - заявил в эфире телеканала LCI председатель "Союза производителей молочной продукции Вогез" Йоан Барб. Этот профсоюз входит в Национальную федерацию профсоюзов фермеров (FNSEA) Франции.

"Мы продолжаем мобилизацию после этих заявлений, которые просто повторяют то, что было сказано в прошлую пятницу. Члены нашей организации не поймут прекращения мобилизации, и это справедливо, - заявил генеральный секретарь профсоюза "Молодые фермеры" Пьерик Орель. - Мы ожидаем, что Габриэль Атталь обратится к фермерскому сообществу с четким и серьезным заявлением".

По информации телеканала TF1, премьер-министр Франции намерен провести 30 января вечером новую встречу с представителями FNSEA в Матиньонском дворце. Предыдущий разговор с профсоюзными лидерами Атталь проводил в понедельник, он продлился три с половиной часа, однако никаких публичных заявлений ни со стороны правительства, ни со стороны аграриев в тот вечер не последовало.

Медленное продвижение

По данным радиостанции France Info, блокировавшие движение по магистрали A6 фермеры выразили недовольство заявлениями премьера и заявили о намерении продвинуться в сторону Парижа вплоть до коммуны Шийи-Мазарен, расположенной к югу от аэропорта Орли и крупнейшего продовольственного рынка в Рюнжи. Отмечается, что они уже приступили к сворачиванию "полевого лагеря" и собираются отправиться в путь. Полиция и жандармерия направили на автостраду броневики и мобильные отряды стражей порядка, чтобы предотвратить продвижение колонны.

В свою очередь газета Le Parisien сообщает о колонне фермеров, которые едут с юга страны из департамента Лот и Гаронна в направлении Парижа. В настоящее время они находятся южнее Орлеана, где уже во вторник в исторический центр города заезжало полторы сотни тракторов. В среду они собираются продолжить движение на север, а главной их целью является продовольственный рынок в Рюнжи под Парижем. По данным газеты Ouest-France, жандармы пытались преградить им путь, но трактора и автомобили смогли объехать блокпост.

Фермеры продолжают блокировать крупные магистрали вокруг Парижа. По данным сервиса мониторинга дорожной ситуации Sytadin, в столичном регионе зафиксировано 16 точек, где фермеры блокировали движение по магистралям A1, A4, A5a, A6, A 10, A11, A13, A15, N36 и N104.

По данным телеканала BFMTV, по состоянию на вечер вторника по всей Франции проходило порядка 122 протестных акций с участием фермеров. Манифестации аграриев с разжиганием костров на улицах Аяччо впервые прошли на Корсике. На севере страны фермеры на сельскохозяйственной технике блокировали магистраль A35 в районе Страсбурга. Баррикады установлены также на участках крупных магистралей вокруг Лиона.