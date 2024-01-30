Лишь 10% опрошенных жителей ФРГ верят в "положительный исход" конфликта для Украины

При этом 34% опрошенных предполагают, что Россия победит, свидетельствуют результаты опроса института демоскопии Алленсбаха

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Только 10% жителей Германии полагают, что конфликт на Украине завершится положительно для Киева. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом демоскопии Алленсбаха.

Большинство респондентов убеждены, что исход конфликта до сих пор неизвестен. При этом 34% опрошенных предполагают, что Россия выйдет из него победителем. Лишь 10% считают, что он закончится положительно для Украины. Еще 56% не решаются делать прогноз. По сравнению с прошлым годом ожидания победы существенно сместились в пользу России.

Кроме того, социологи выяснили, что 31% участников опроса думает, что ФРГ следует последовать примеру США и уменьшить объем помощи Украине. В то же время 29% опрошенных выступают за то, чтобы поддержка Киева оставалась неизменной, 20% придерживаются мнения, что ее необходимо увеличить. "Результаты текущего отчета отрезвляют: уверенность немцев в том, что Украина выиграет войну, значительно снижается. И только 20% немцев готовы оказать большую поддержку Украине. Это тревожный сигнал на этом решающем этапе войны", - прокомментировал результаты один из авторов работы Клаус Швайнсберг.

Вместе с тем, как показали результаты опроса, 75% респондентов в целом и 53% жителей Восточной Германии считают Россию "угрозой номер один для общественного порядка". По сравнению с прошлым годом данный показатель снизился: в 2023 году такого мнения придерживались 82% опрошенных. В то же время 20% всех респондентов и 40% опрошенных из восточной части Германии убеждены в том, что США наряду с Китаем, Ираном и КНДР относятся к странам, угрожающим миру на планете.

Опрос проводился с 5 по 18 января. В нем приняли участие 1 018 жителей Германии.