Минздрав рассмотрит включение некоторых препаратов в перечень жизненно важных

Заседание комиссии состоится в формате видео-конференц-связи

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Минздрав РФ готов рассмотреть на следующей неделе включение нескольких лекарственных препаратов для медицинского применения в перечень жизненно необходимых. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения.

"С целью рассмотрения вопроса включения лекарственных препаратов, полный цикл которых осуществляется на территории Российской Федерации, в перечни лекарственных препаратов, в Минздраве России 8 февраля 2024 г. запланировано проведение заседания комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Заседание комиссии состоится в формате видео-конференц-связи. Также сообщается, что для участия в заседании комиссии заявителям необходимо не позднее 13:00 мск 2 февраля 2024 года направить предварительное обращение в письменной форме в адрес комиссии. "Представителям общественных организаций, осуществляющих деятельность в сферах здравоохранения, необходимо в предварительном обращении также указать мотивированное обоснование, в связи с которым заявляется их присутствие на заседании комиссии", - добавили на сайте.