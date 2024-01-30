Путин подписал закон, упрощающий регистрацию препаратов от редких болезней

Закон переводит к 1 сентября 2025 года процесс регистрации лекарств в электронный вид, через федеральную государственную информационную систему

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к закону "Об обороте лекарственных средств". Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, уточняет процедуру регистрации препаратов, в частности орфанных - предназначенных для лечения редких болезней.

Закон переводит к 1 сентября 2025 года процесс регистрации лекарств в электронный вид, через федеральную государственную информационную систему. К этому же времени прекратят выдавать бумажные свидетельства о регистрации (для ветеринарных препаратов - с 2026 года). Документы об экспертизе переведут в электронный вид с 1 сентября 2024 года.

Процесс регистрации орфанных препаратов упрощается: теперь, если редкого заболевания нет в перечне, определенном законом "Об основах охраны здоровья", при запросе можно прописать обоснование, почему болезнь нужно считать орфанной. С 2026 года экспертиза заявления о признании препарата орфанным должна проводиться за 10 дней. Ввозить орфанные препараты в РФ с 1 сентября 2024 года можно будет в течение 12 месяцев с момента регистрации.

Без регистрации можно будет производить индивидуальные генетические препараты - которые изготавливают для конкретного пациента и из его биоматериала. Для ввода таких лекарств в оборот, как и для индивидуальных орфанных и высокотехнологичных, больше не требуется предоставление протокола испытаний.

Закон также сокращает сроки процедур: подтверждения регистрации - с 60 до 40 дней, проверки поданных документов - с 10 до 5 дней, экспертизы - с 40 до 30 дней, внесения изменений в документы - с 90 до 30 дней. Если заключения государственных экспертов по препарату были положительными, с него могут снять требование выборочного контроля качества.

Кроме того, все правила регистрации и оборота должны быть приведены до 31 декабря 2025 года в соответствие с нормами Евразийского экономического союза. Перерегистрировать уже находящиеся в обороте лекарства не нужно - они могут продаваться до конца срока годности.