В Берлине десятки активистов провели акцию протеста в реке Шпрее

По сведениям телеканала RBB, протестующие требовали у правительства Германии выплаты "климатических денег"

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Порядка 60 активистов провели акцию протеста в реке Шпрее в правительственном районе Берлина. Они требовали у правительства Германии выплаты "климатических денег", которые выдаются гражданам в качестве компенсации за налог на выбросы углекислого газа, сообщил телеканал RBB.

По его информации, часть протестующих находилась в воде, другая группа на лодках. На месте дежурили сотрудники правоохранительных органов на двух водных мотоциклах. Акция носила мирный характер, серьезных инцидентов зафиксировано не было.