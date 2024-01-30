Более 2,6 тыс. лифтов заменят в Москве в 2024 году по программе капитального ремонта

По словам заммэра города Петра Бирюкова, соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Свыше 2,6 тыс. лифтов планируется заменить в этом году в рамках региональной программы капитального ремонта в столице. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 45,2 тыс. лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тыс. лифтов, больше всего - в Юго-Восточном (464), Юго-Западном (385) и Северо-Западном (323) административных округах", - сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - сказал он.

По словам Бирюкова, в столице используется отечественное оборудование, которое по своим характеристикам полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.