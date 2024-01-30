Путин подписал закон, уточняющий выплату процентов за задержанную зарплату

Теперь выплата процентов по задолженности работодателя будет гарантированно рассчитываться исходя не только из тех сумм, что были уже начислены, но из тех, что были должны за конкретный период

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в часть 1 ст. 236 Трудового кодекса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Прежняя редакция этой статьи ТК РФ была признана неконституционной.

Статья 236 обязывает работодателя с процентами выплачивать задержанные зарплату, отпускные, выходное пособие. Однако действовавшая формулировка позволяла обходить норму, если выплата не была вовремя начислена.

Теперь выплата процентов по задолженности работодателя будет гарантированно рассчитываться исходя не только из тех сумм, что были уже начислены, но из тех, что были должны за конкретный период.

Иркутский прецедент

Конституционный суд вынес свое постановление по иску Игоря Сергеева из Иркутска, который не согласился с увольнением по сокращению штатов. По решению местного суда его восстановили на работе с компенсацией положенных выплат. Однако в начислении процентов за каждый день задержки зарплаты инстанция отказала, апеллируя к действовавшей редакции ст. 236 ТК РФ.

По мнению местного суда, компенсация могла выплачиваться только к начисленной, но не выплаченной зарплате. Сергееву же, который был уволен, во время разбирательств зарплата не начислялась. Иркутянин обратился в Конституционный суд, который встал на его сторону.

КС же по итогам заседания 11 апреля обратил внимание, что неверное применение нормы оказывается возможным, если работодатель и вовсе прекратил начислять зарплату вовремя. Это позволяло трактовать ТК РФ формально и не заставлять работодателя выплачивать проценты.