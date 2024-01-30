Китайский Новый год отпразднуют в феврале на Останкинской телебашне

Пешеходную галерею, в частности, оформят в китайском стиле

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Китайский Новый год впервые отпразднуют на Останкинской телебашне в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети.

"В феврале на Останкинской телебашне впервые пройдут мероприятия по случаю празднования Китайского Нового года. Китай на протяжении нескольких лет является лидером среди стран дальнего зарубежья по туристическому потоку на Останкинскую телебашню. Посетители из Поднебесной с интересом посещают высотное сооружение и активно делятся в социальных сетях своими впечатлениями. В честь праздника пешеходная галерея телебашни превратится в красочную фотозону в китайском стиле", - говорится в сообщении.

С 6 по 18 февраля в "Галерее звезд" у подножия Останкинской телебашни пройдет выставка картин учащихся школы акварели Сергея Андрияки "От китайского натюрморта до русского пейзажа". 9 февраля в 14:00 педагоги школы проведут для посетителей телебашни мастер-класс по рисованию китайского дракона.

"С 9 по 17 февраля на медиафасаде Останкинской телебашни, а также на телеэкранах кофейни и кафе ресторанного комплекса "Седьмое небо" будет транслироваться праздничный видеоролик. В течение февраля в кофейне посетители, предъявившие листовки и промокоды, смогут получить в подарок чайники с ароматным облепиховым чаем и эклеры", - говорится в анонсе.