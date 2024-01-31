В Финляндии начинается забастовка работников транспорта, услуг, отраслей промышленности

В забастовках принимают участие члены профсоюза JHL, работающие в управляющих аэропортами страны компаниях Finavia и Airpro, профсоюза PAM, а также профсоюза пилотов

ХЕЛЬСИНКИ, 31 января. /ТАСС/. Масштабная забастовка, организованная различными профсоюзами, в которой, как ожидается, примут участие сотни тысяч работников различных отраслей промышленности, транспорта, социальной сферы, начинается в Финляндии.

Первыми, как сообщили профильные профсоюзы Tehy, SuPer, JHL, с 06:00 среды (07:00 мск) и до 21:00 четверга (22:00 мск) начнут бастовать сотрудники дошкольных учреждений столичного региона. Максимальных масштабов стачка достигнет в четверг и пятницу, когда к акции присоединятся представители других сфер деятельности. Во многих городах Финляндии, включая столичный регион, остановится весь общественный транспорт.

В четверг и пятницу полностью будет прекращено авиасообщение почти во всех крупных аэропортах Финляндии. В забастовках принимают участие члены профсоюза JHL, работающие в управляющих аэропортами страны компаниях Finavia и Airpro, профсоюза PAM, а также профсоюза пилотов. Авиакомпания Finnair отменила около 550 рейсов, что затронуло около 60 тыс. пассажиров.

В четверг однодневная акция протеста пройдет среди работников торгового сектора, которая затронет, в частности, продуктовые сети супермаркетов, отели, рестораны, клининговые компании, компании, занимающиеся доставкой товаров.

Профсоюз PAU, членами которого являются около 10 тыс. работников государственной почты Posti, начнет стачку с полуночи четверга до 18:00 (19:00) пятницы. Также забастовки устроят работники тяжелой промышленности, нефтепереработки, портов, паромных компаний, туристической отрасли.

Забастовки проводятся в знак протеста против реформы трудового законодательства. Власти в конце июня 2023 года решили сделать трудовой рынок Финляндии более конкурентоспособным. Правительство представило в соответствии с этой целью новую программу развития. Кабмин 16 января обнародовал законопроект по ограничению повышения зарплат в экспортных отраслях экономики. Ожидается, что поправки в законодательство вступят в силу 1 декабря. Также предполагается, что до 2027 года будут, в частности, приняты законы, уменьшающие роль профсоюзов в стране.