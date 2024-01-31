Премьер Франции предложил отправить школьных хулиганов на принудительные работы

Премьер-министр республики Габриэль Атталь также допустил в качестве профилактической меры перевод проблемных подростков в специальные школы-интернаты

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Власти Франции намерены создать механизм по привлечению к принудительным работам школьников в случае их привлечения к ответственности за нарушение общественного порядка и вандализм. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

"Нам необходимо разработать наказания, адаптированные для лиц младше 16 лет. Я не удовлетворюсь тем, что мы предпочитаем ждать, пока можно будет вынести серьезные приговоры, когда следовало бы действовать гораздо раньше", - сказал Атталь.

Он пообещал, что в скором времени будут учреждены "работы в образовательных интересах" по образцу общественных работ, к которым приговаривают совершеннолетних нарушителей порядка. Также в качестве профилактической меры он допустил перевод проблемных подростков в специальные школы-интернаты.

"С самого раннего возраста нам нужно придерживаться четкого принципа: ломаешь - чини. Пачкаешь - убирай. Бросаешь вызов власти - мы научим тебя уважать ее", - подчеркнул премьер.

Как сообщает телеканал TF1, в офисе премьер-министра позже уточнили, что данная мера будет заключаться в "образовательном сопровождении в течение трех месяцев с обязательством пройти учебный курс, участвовать в мероприятиях по повышению осведомленности о вопросах правосудия и участвовать в гражданской деятельности в интересах ассоциации или местных властей в течение ограниченного количества часов в течение трехмесячного периода". Агентство AFP также приводит комментарий судьи по делам несовершеннолетних Алис Грюнвальд, которая заявила, что препятствием к прямому привлечению детей к общественным работам является запрет на труд несовершеннолетних. В министерстве юстиции, куда также обратилось агентство, не смогли оперативно прокомментировать обозначенную Атталем инициативу.

Вместе с тем глава кабмина выразил желание увеличить ответственность родителей подростков, причастных к беспорядкам. Он потребовал приговаривать родителей к обязательным общественным работам, поскольку некоторые взрослые "полностью и добровольно уклоняются от своих родительских обязанностей и ответственности". Как именно власти будут определять, насколько хорошо родители выполняли свой долг и просвещали детей он не уточнил.

По следам погромов

Данная мера, по мнению СМИ, стала ответом на прокатившуюся по Франции летом 2023 года волну беспорядков. Катализатором массовых демонстраций, вылившихся в погромы, послужила смерть молодого водителя алжирского происхождения, который был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер. В ходе подавления беспорядков были задержаны более 3,6 тыс. человек, среди которых около трети - несовершеннолетние.

Согласно правительственному докладу, подготовленному в сентябре 2023 года, большинство участников погромов, задержанных и представших перед судом после июньских беспорядков, - молодые граждане республики, в большинстве своем не имеющие судимостей. Причиной вступления в группы погромщиков аналитики называют "оппортунизм" и "влияние коллектива".