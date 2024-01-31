В ближайшие дни в Москве и области прогнозируется гололедица

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, усиление этого явления будет наблюдаться 3 февраля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Гололедица прогнозируется в Москве и Подмосковье вплоть до выходных. В субботу ожидается сильная гололедица, создающая опасность для пешеходов и транспорта, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Из-за отрицательных ночных температур утром среды прогнозируется образование гололедицы, местами сильной. Нужно сказать, что в течение вот всех этих дней из-за колебаний температур гололедица будет заметная", - сказал он.

В ночь на среду температура в Москве будет 1-3 градусов ниже нуля, по области - минус 1-6 градусов, днем в столице от минус 1 до плюс 1 градуса, а в Подмосковье от минус 3 до 2 градусов выше нуля. "В четверг очень высокая температура плюс 1-3 градуса, по области - до 4 градусов тепла, в пятницу тоже температура высокая - около плюс 1 градуса", - сказал Вильфанд, подчеркнув, что вплоть до пятницы ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, "если бы был снег, то он сразу сгладил бы гололедицу, но все это будет оттаивать и подмерзать".

Особенно сильная гололедица ожидается в субботу из-за значительного понижения температуры на 6-7 градусов. "В ночь на субботу температура понизится до 6-11 градусов мороза, днем 3-5 градусов ниже нуля. Будет очень сильная гололедица, она будет опасна как для пешеходов, так и для водителей", - добавил метеоролог. Он отметил, что также в субботу прогнозируется небольшой снег.