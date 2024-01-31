Маск заявил, что приток нелегальных мигрантов в США растет в геометрической прогрессии

По мнению владельца X, администрация американского президента Джо Байдена потворствует их въезду в страну

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что число нелегальных мигрантов, прибывших в США, превысило в прошлом месяце число родившихся в стране детей.

"Приток нелегалов растет в геометрической прогрессии, в прошлом месяце [число прибывших нелегалов] превысило число младенцев, родившихся в Америке", - написал во вторник Маск в X (ранее Twitter).

Ранее он заявил, что пограничному патрулю поручено содействовать незаконным мигрантам в пересечении южной границы США. По его мнению, администрация президента США Джо Байдена потворствует въезду мигрантов в страну.

Бывший президент США Дональд Трамп также выражал обеспокоенность в связи с ситуацией на южной границе Соединенных Штатов. Он заявил, что из-за рекордного наплыва нелегальных мигрантов в стране могут произойти террористические акты. Трамп также назвал южную границу страны "большой кровоточащей раной", из-за которой страна умирает.