На северо-западе и востоке России прогнозируется сильный ветер

На Сахалине на островах Курильской гряды ожидаются порывы до 28 м/с

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Опасная погода прогнозируется в ближайшие дни на северо-западе и востоке России из-за сильного ветра, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Мурманской области в ближайшие два дня ожидается ветер до 25 м/с. В Калининградской области в четверг ветер усилится до 22 м/с", - сказал он.

В четверг в Приморском крае прогнозируется ветер до 23 м/с, на побережье до 25 м/с, а на Сахалине на островах Курильской гряды ветер усилится до 28 м/с, сказал Вильфанд.