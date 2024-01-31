На Сахалине полностью восстановили пассажирское движение поездов после циклона

В ликвидации последствий непогоды принимали участие до 150 железнодорожников, работали 7 снегоуборочных и 10 снегоочистительных машин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 января. /ТАСС/. Движение всех пассажирских поездов на Сахалине, нарушенное в результате циклона и работы по ликвидации последствий, со среды полностью возобновлено, сообщили журналистам в пресс-службе ОАО "РЖД".

"31 января на Сахалине после устранения последствий четырехдневного циклона пассажирское движение полностью восстановлено на всех направлениях. <...> Чтобы сократить вынужденный перерыв в движении, работники дальневосточной магистрали круглосуточно вели расчистку инфраструктуры от снега. Ежедневно принимали участие до 150 железнодорожников, работали 7 снегоуборочных и 10 снегоочистительных машин, вывозилось более 17 тыс. куб. м снега", - рассказали в пресс-службе железной дороги.

Поезда дальнего следования уже 26 января вышли на маршрут, в пригородном сообщении движение на основных направлениях было открыто 28 января. Однако из-за работы по ликвидации последствий циклона пришлось внести некоторые корректировки в расписание, поезда ходили не по всем направлениям.

С 23 по 27 января на Сахалин оказывал влияние снежный циклон, который стал самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался отрезан от внешнего мира, так как нарушилось авиа- и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыли для движения, не ходили поезда и пассажирские автобусы, местами в населенных пунктах не было электричества, часть школьников была переведена на дистанционное обучение, не работали предприятия, так как люди были освобождены от работы, а в Южно-Сахалинске не ходил городской транспорт. На территории Сахалинской области с 24 января до утра 29 января действовал режим ЧС.