Замгенпрокурора РФ заявил о попытках противника "расшатать ситуацию" на Дальнем Востоке

Роскомнадзор по инициативе прокуратуры Приморского края заблокировал 592 экстремистских материала в интернете в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Попытки "расшатать ситуацию" отмечаются на территории Дальнего Востока, сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья.

"Несмотря на сравнительную безопасность на территории регионов Дальневосточного округа, мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию. <...> Вскрыты случаи госизмены, шпионажа, диверсий и дискредитации ВС РФ", - подчеркнул Демешин.

Прокурор Приморского края Сергей Столяров добавил, что в 2023 году Роскомнадзор по инициативе прокуратуры края заблокировал 592 экстремистских материала в интернете.