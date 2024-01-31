В России может появиться единый Центр испытаний для подводных дронов и БПЛА

Площадка позволит вывести на качественно новый уровень разработку и производство беспилотников, сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Центр испытаний беспилотных летательных аппаратов, а также подводных и надводных дронов может появиться в России в рамках проекта, который разработчики представят в феврале на форуме "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Эксперты форума "Сильные идеи для нового времени" оценят проект в треке "Технологическое развитие". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".

"Российские разработчики предложили создать на Черном и Азовском морях Центр испытаний надводных, подводных и воздушных беспилотных аппаратов, а также [тестирования] необходимых для их работы технологий искусственного интеллекта и <…> 5G. Единая площадка позволит вывести на качественно новый уровень разработку и производство дронов", - пояснили в организации.

По словам автора проекта Андрея Папшева, география центра, в частности, позволит проводить испытания морских беспилотников в условиях шторма и сильного ветра. Структура также обеспечит разработку новых алгоритмов ИИ для управления дронами при разной погоде и подготовку операторов для таких систем. Перспективным направлением развития центра Папшев считает создание технологий использования энергии солнца, ветра и волн для питания беспилотников.

"Проблема кардинального изменения принципов управления морскими дронами должна решаться параллельно с их разработками. Технология "ячеистых" сетей 5G позволит использовать надводные дроны на дальних рубежах и как плавучие станции Wi-Fi, и как ретрансляторы с передачей данных в прибрежных зонах", - считает он.

Наиболее подходящими городами для создания единой площадки для разработки и испытаний дронов авторы считают Севастополь, Керчь, Новороссийск и Мариуполь. По их мнению, первые центры для испытаний разных типов беспилотников могут быть созданы на базе университетов - к примеру, Приазовского государственного технического университета (Мариуполь) и Севастопольского государственного университета. Организация каждого из них потребует около двух лет. Необходимый объем инвестиций в течение первого года реализации проекта оценивается в 150 млн рублей, уточнили в НТИ.