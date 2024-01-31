В Сахалинской области в 2023 году ликвидировали почти 2 тыс. незаконных свалок

В регионе для поиска мест несанкционированного размещения отходов используют беспилотные авиационные системы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 января. /ТАСС/. Около 2 тыс. несанкционированных мест скопления отходов ликвидировано в 2023 году на территории Сахалинской области. Это на 17% больше показателя прошлого отчетного периода, сообщил ТАСС министр экологии и устойчивого развития региона Андрей Саматов.

"Работа по выявлению свалок начинается сразу после схода снежного покрова и продолжается до конца года. <...> Использование беспилотных авиационных систем (БАС) в поиске мест несанкционированного размещения отходов и мониторинг их удаления позволили в последние годы значительно увеличить площади обследования и обеспечить контроль ликвидации свалок в течение 30 дней с момента обнаружения. В 2022 году на территории Сахалинской области выявлено и ликвидировано 1 692 места несанкционированного размещения отходов, в 2023 - 1 979", - сказал Саматов.

По информации министерства экологии региона, при активном участии жителей с 2019 года по 2023 год в регионе выявлено и ликвидировано более 6,5 тыс. незаконных свалок. Количество выявленных мест скопления отходов зависит от сезона применения БАС, площади осмотра, затраченного времени, использованных сил и средств на обследование.

"Методы сбора и обработки информации продолжают непрерывно совершенствоваться. Так, в 2023 году для поиска несанкционированных свалок с помощью БАС в Сахалинской области началась реализация проекта по применению технологий искусственного интеллекта - обработки полученных фото и видео с использованием компьютерного зрения и интеграцией в информационную систему управления регионом на основе данных "Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.