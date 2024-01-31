На Курилах объявили экстренное предупреждение

Ожидается ураганный ветер с порывами 33-38 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено на 1 февраля на территории южной группы Курильских островов (Сахалинская область) в связи с прогнозируемым ураганным ветром, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.

"Со второй половины дня 1 февраля в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается ветер 25-30 м/с, порывы 33-38 м/с - ураган", - сообщили в агентстве.

Сейчас на территории южной группы Курильских островов спокойная погода без осадков и ветра. Температура воздуха в дневное время - около минус 3 градусов.