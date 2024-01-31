На юге Сахалина объявили лавинную опасность

Предупреждение действует 1-2 февраля

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 января. /ТАСС/. Синоптики объявили на 1-2 февраля лавинную опасность на территории трех южных районов юга Сахалина, сообщили журналистам в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"1 февраля 2024 года лавиноопасно на территории муниципальных образований "Холмский городской округ", "Невельский городской округ" и городской округ "Долинский". 2 февраля 2024 года лавиноопасно на территории муниципального образования "Невельский городской округ", - рассказали в управлении гидрометцентра.

По информации синоптиков, 1 февраля на остальной территории Сахалина возможен сход одиночных лавин.