В Улан-Удэ из-за мороза отменили уроки первой смены для начальных классов

Температура воздуха опустилась до минус 34 градусов

УЛАН-УДЭ, 31 января. /ТАСС/. Учащиеся начальных классов школ Улан-Удэ, занимающиеся в первую смену, не пошли на уроки. Их отменили из-за 34-градусного мороза, заменив на дистанционные, сообщили ТАСС в комитете образования городской администрации.

"Занятия первой смены для 1-4 классов школ города Улан-Удэ переносятся в дистанционный формат в связи температурой воздуха на улице минус 34 градуса Цельсия", - сообщили в комитете.

Ближе к полудню стало немного теплее, температура повысилась до минус 32 градусов. Для второй смены уроки не отменили. Но как отметили в комитете образования, родители имеют право самостоятельно принимать решение, будет ли их ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозный день.

Как рассказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Бурятского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Маргарита Субанакова, в настоящее время республика "находится во власти арктического холода". "До 5 февраля ожидается усиление морозов - к утру до минус 37 градусов, по северу до минус 44 градусов. Дневные температуры ожидаются в пределах минус 20 - минус 29 градусов", - сообщила Субанакова. Смещение циклона и потепление прогнозируется к началу следующей недели.

Кроме того, в ближайшее время синоптики не рекомендуют жителям Улан-Удэ длительное время находиться на улице. "Из-за безветрия установились неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени. С 20.00 (15:00 мск) 30 января до 20:00 часов (15:00 мск) 31 января на территории Улан-Удэ ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продлится ли НМУ, станет известно позже", - добавила Субанакова.