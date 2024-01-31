Севастопольский аквариум увеличит число обитателей на 17% в 2024 году

На эти цели из собственных средств планируют направить 10 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Севастопольский морской аквариум-музей, где после затопления одного из залов во время ноябрьского шторма погибло около 700-800 животных, восстановит и увеличит на 17% свою коллекцию в 2024 году. На это из собственных средств аквариум планирует выделить 10 млн рублей, сообщил ТАСС директор аквариума Юрий Кравцов.

"Мы хотим увеличить коллекцию в 2024 году, у нас было 3 тыс., хотим увеличить до 3,5 тыс. за счет собственных ресурсов. Мы в Москве работаем с двумя предприятиями, покупаем у них животных. У нас пострадал третий зал, а третий зал - это тропики, пресноводные пяти континентов. И вот какие виды они предложат, мы тогда у них приобретем и будем дополнять коллекцию. Около 10 млн рублей на это планируем", - сказал Кравцов.

Ранее со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева сообщалось, что в ноябре из-за шторма морской водой был затоплен зал аквариума-музея Севастополя, погибли свыше 500 морских животных. По данным директора аквариума Кравцова, в затопленном зале аквариума, который находился со стороны моря, обитали 700-800 тропических пресноводных.

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарил севастопольскому аквариуму свыше 200 рыб восьми видов, помогли аквариуму в восстановлении коллекции также в Евпатории и других учреждениях. В настоящее время, по словам директора, животные находятся в лаборатории, где их подращивают, на следующей неделе начнется их выпуск.

По словам Кравцова, открыть все залы аквариума после ремонта планируется на неделю раньше озвученных сроков, 22 февраля.

О ЧП в аквариуме

В ноябре во время шторма холодная морская вода хлынула через вентиляционное оборудование, расположенное на крыше третьего зала аквариума. Большая часть обитателей зала - тропических пресноводных - погибла практически сразу от термального удара. "Погибли примерно 700-800 животных, среди них черные паку, нотоптерусы (рыбы-ножи), пираньи, полиптерусы (рыбы-драконы), панцирные щуки, каламоихты калабарские (рыбы-змеи), сомы из реки Оринокко, цихлиды малавийские, скаты моторо, дорадо и другие пресноводные рыбы. Часть погибли, часть еще жива, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы они выжили", - сообщалось на странице аквариума-музея во "ВКонтакте".

Севастопольский аквариум-музей - один из старейших публичных аквариумов в Европе, является первым морским аквариумом Российской империи. Он был основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции.