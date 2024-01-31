31 января, 05:05

В Совбезе РФ считают, что "Слово пацана" нужно не запрещать, а объяснять

Помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов предложил вспомнить, как много молодых людей погибло в криминальных разборках в 1990-е

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сериал "Слово пацана" не стоит запрещать, но нужно помогать молодежи понять его правильно и увидеть страшную подоплеку. Об этом в интервью ТАСС заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

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"Сериал весьма точно описывает события того времени, когда Запад предпринимал очередную попытку развалить нашу страну, расшатывая общество изнутри. Эту картину нужно смотреть, но не вдохновляясь "романтикой" драк и стрельбы, а помогая современной молодежи понять изнанку такой жизни. Подоплека ведь очень страшная", - указал он.

Мухитов предложил вспомнить, как много молодых людей погибло в криминальных разборках в 1990-е. "Умные, крепкие и смелые парни положили свою жизнь зря, принеся большое горе родителям и другим людям. Немало юношей оказалось за решеткой, получив сроки от 15 лет до пожизненного заключения. А сколько бы они могли принести пользы для своей семьи и страны в целом!" - с горечью добавил он. 

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