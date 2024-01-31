В Совбезе РФ считают, что "Слово пацана" нужно не запрещать, а объяснять

Помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов предложил вспомнить, как много молодых людей погибло в криминальных разборках в 1990-е

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сериал "Слово пацана" не стоит запрещать, но нужно помогать молодежи понять его правильно и увидеть страшную подоплеку. Об этом в интервью ТАСС заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

"Сериал весьма точно описывает события того времени, когда Запад предпринимал очередную попытку развалить нашу страну, расшатывая общество изнутри. Эту картину нужно смотреть, но не вдохновляясь "романтикой" драк и стрельбы, а помогая современной молодежи понять изнанку такой жизни. Подоплека ведь очень страшная", - указал он.

Мухитов предложил вспомнить, как много молодых людей погибло в криминальных разборках в 1990-е. "Умные, крепкие и смелые парни положили свою жизнь зря, принеся большое горе родителям и другим людям. Немало юношей оказалось за решеткой, получив сроки от 15 лет до пожизненного заключения. А сколько бы они могли принести пользы для своей семьи и страны в целом!" - с горечью добавил он.