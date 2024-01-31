Участники Всемирного фестиваля молодежи посетят в Нижегородской области Арзамас и Выксу

Гостям также покажут обучение в новой "Школе 800"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Нижегородскую область посетит 120 участников Всемирного фестиваля молодежи из разных стран, помимо Нижнего Новгорода, они побывают в Арзамасе, Городце и Выксе, рассказала ТАСС министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева.

"После того как закончится фестиваль, 120 иностранных участников соберутся и поедут в Нижегородскую область. <...> Это будут люди из разных стран, они изъявили желание посетить Нижний Новгород", - сказала собеседница.

По ее словам, в Нижнем Новгороде им обязательно покажут, как проходит обучение в новой "Школе 800", расскажут о строящемся IT-кампусе, познакомят со спортивными клубами и их представителями. Знакомство с культурой региона пройдет также в таких городах, как Арзамас, Городец, Семенов, о промышленном туризме иностранцам расскажут в городе Выкса.

"Будут и масленичные гуляния, такой получается большой цикл", - заключила Ануфриева.

О городах

В Арзамасе около 150 памятников истории, культуры и архитектуры взяты под государственную охрану, 25 из них - памятники общероссийского значения. Это послужило основанием для включения Арзамаса в список исторических городов, требующих особого отношения к сохранению их историко-культурного наследия. Городец славится народным художественным промыслом - городецкой росписью, который существует с XIX века. Город также известен своими печатными пряниками.

В Семенове располагается знаменитая фабрика Семеновская роспись, а в Выксе проходит арт-фестиваль современной культуры "Выкса-фестиваль", который ранее назывался "Арт-овраг". Также в городе располагается Выксунский металлургический завод, развивающий промышленный туризм.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тыс. иностранных участников. Впервые принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движение первых". К участию будут приглашены 1 000 подростков, в том числе 500 - из других государств.

Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России. В организации и проведении фестиваля будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).