В Москве в феврале ожидается температура на 3-4 градуса выше нормы

При этом, по данным синоптиков, высота снежного покрова в городе составит 50-60 см

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Температура воздуха в феврале в столице ожидается на 3-4 градуса выше нормы. Кроме того, осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве февраль выдастся на 3-4 градуса теплее положенного (норма: ночью минус 11,1, днем - минус 4,2 градуса - прим. ТАСС). А значит, вторая часть зимы нивелирует образовавшийся в сезоне климатический холод. Осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 мм", - сказал он.

При этом высота снежного покрова в столице составит 50-60 см, добавил синоптик.

Тишковец также сообщил, что переизбыток снега - до 120-140% от месячной нормы - ожидается в феврале в большинстве регионов Русской равнины и Западной Сибири. "В Поволжье, Волго-Вятском регионе и на Среднем Урале небесной влаги выпадет как минимум - в 1,5 раза больше, чем определено метеостатистикой. Дефицит осадков вероятен в отдельных районах Приамурья, Якутии, севера Сахалина и арктического побережья Евразии. На остальной территории осадки будут выпадать в нормальном количестве", - сказал он.

В январе, по его словам, средняя температура воздуха в Москве оказалась на 2,2 градуса ниже нормы. "Образовался и переизбыток осадков в 15%, а это привело к тому, что высота снежного покрова на 25% больше положенного", - добавил Тишковец.