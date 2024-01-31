Суд признал незаконным отказ города в ХМАО от содержания детских и спортплощадок

Стоимость исключенного имущества составляет более 10 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 января. /ТАСС/. Суд по иску прокурора признал незаконными действия администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) по исключению детских и спортивных площадок из реестра муниципальной собственности и попытку передать их на баланс собственников многоквартирных домов. Стоимость исключенного имущества составляет более 10 млн рублей, сообщили в управлении Судебного департамента в Югре.

"Распоряжением главы города Югорска 25 детских и спортивных площадок, принадлежащих муниципалитету, были исключены из реестра муниципальной собственности. По мнению администрации, они расположены на земельных участках, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирных домах. Прокурор обратился в суд с иском о признании бездействия властей незаконным, а также признании незаконным и отмене вышеуказанного распоряжения главы города. Решением Югорского районного суда административный иск был полностью удовлетворен. <...> Суд кассационной инстанции согласился с мнением суда апелляционной инстанции и оставил его определение без изменения", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что стоимость исключенного имущества составляет более 10 млн рублей. При этом, по данным управления, управляющие компании, на территории которых расположены исключенные из реестра детские и спортивные площадки, выступали за удовлетворение иска. "Прокурор считал, что исключенное из реестра имущество является муниципальной собственностью и подлежит учету в муниципальной казне, так как не является общим имуществом собственников многоквартирных домов. Администрации Югорска все-таки придется отменить распоряжение и взять на себя обязанность по содержанию указанных объектов", - говорится в сообщении.

Жители города неоднократно жаловались на то, что после решения администрации об исключении площадок из реестра они не содержатся должным образом (в частности, с них не всегда вывозился снег), поэтому проводить там досуг может быть опасно, со временем детям негде будет проводить свободное время.

Город Югорск расположен на западе Ханты-Мансийского автономного округа. В нем проживают около 40 тыс. человек.