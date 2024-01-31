Клуб "Мутабор" в арбитражном суде оспорил действия службы приставов Москвы

Дата рассмотрения заявления пока не определена

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Юристы клуба "Мутабор", где ранее прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, подали заявление в Арбитражный суд Москвы об оспаривании действий судебного пристава. Как уточнили ТАСС в суде, дата рассмотрения заявления пока не назначена.

"От представителей ООО "Арт центр" поступило в суд заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Дата рассмотрения пока не определена", - сказала собеседница агентства.

Как следует из карточки дела, с которой ознакомился ТАСС, в качестве ответчика по делу заявлен судебный пристав-исполнитель отдела приставов по ЮВАО ГУ Федеральной службы судебных приставов России по Москве Игорь Гудков. В качестве третьего лица по спору заявлено ГУ ФССП по Москве. Других подробностей о деле не приводится.

Лефортовский суд Москвы ранее признал ООО "Арт центр" виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах) и назначил наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря прошлого года. Как сообщалось ранее, решение о приостановке работы клуба "Мутабор" обжаловано во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Протокол в отношении заведения был составлен Роспотребнадзором.

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток.